Inter Torino streaming e diretta tv. L’Inter è la squadra di questa Serie A con più reti di testa (quattro); solo Marsiglia e Atletico Madrid (quattro) contano più giocatori dell’Inter (tre – Martínez, D’Ambrosio e Perisic) con almeno un gol di testa nei Top-5 campionati europei 2020/21. Si gioca alle 15 di oggi domenica 22 novembre: di seguito come e dove vedere in tv e in diretta streaming Inter Torino.

Nessuna squadra ha segnato più reti del Torino nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (sei, al pari dell’Atalanta): il 50% dei gol dei granata (sei su 12), nessuna formazione ne realizza di più in percentuale nel parziale.

Dove vedere Inter Torino streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Inter Torino in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc

Le probabili formazioni di Inter Torino.

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: Sensi, Vecino, Pinamonti, Padelli, Brozovic, Kolarov. Squalificati: nessuno.

Torino (4-3-2-1): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic, Bonazzoli, Belotti. Allenatore Giampaolo. Indisponibili: Baselli, Izzo. Squalificati: nessuno.