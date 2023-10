Vedere Inter-Salisburgo Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 24 ottobre 2023 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali. L’incontro tra Inter e Salisburgo nel Gruppo D della UEFA Champions League potrebbe essere determinante per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. L’Inter arriva all’incontro dopo una vittoria in campionato e mantiene un buon record nelle ultime partite. Allo stesso tempo, il Salisburgo ha avuto una prestazione deludente nel campionato austriaco e non ha vinto nelle ultime tre partite. Sono entrambe alla ricerca di una vittoria per migliorare la loro posizione nel girone. Di seguito, tutte le informazioni per vedere Inter-Salisburgo Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”, e se sarà trasmessa in chiaro.

Nella formazione di Inzaghi, Pavard ricopre il ruolo di difensore destro, Dumfries è il terzino sinistro. Frattesi dovrebbe essere preferito a Barella, Sanchez potrebbe affiancare Lautaro e far riposare Thuram. Nel team di Struber, Sucic è il giocatore creativo dietro Konaté-Simic, quest’ultimo è il figlio di Dario, ex difensore di Inter e Milan. Ulmer occupa il ruolo di terzino sinistro.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Dimarco, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sarr, Sanchez.

SALISBURGO (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic. Allenatore: Struber.

A disposizione in panchina: Manti, Krumrey, Baidoo, Morgalla, Diambou, Capaldo, Forson, Kameri, Susic, Nene, Ratkov.

Arbitro: Letexier (Francia).

L’Inter non ha vinto le prime due partite casalinghe nella Champions League da quando lo fece nel 2010/11. Solo tre squadre, il Manchester City, il Real Madrid e il Bayern Monaco, hanno ottenuto più vittorie davanti ai propri tifosi rispetto all’Inter nella competizione.

Inter-Salisburgo in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252).

Simone Inzaghi ha ottenuto la sua 14ª vittoria in Champions League come allenatore, con due trionfi alla guida della Lazio e dodici con l’Inter. L’Italia ha il maggior numero di allenatori con almeno 14 vittorie nella competizione, superando qualsiasi altro paese.

L’incontro di calcio tra Inter-Salisburgo potrà essere seguito gratuitamente in streaming da coloro che sono abbonati al servizio Sky Go. Questo servizio è riservato ai clienti di Sky e può essere utilizzato su diversi dispositivi come computer, smartphone e tablet. Inoltre, vi è la possibilità di acquistare il pacchetto “Calcio e Sport” su NOW per avviare la visione dell’evento. Chi non dispone di Sky o NOW può comunque seguire la partita in streaming su Infinity+, pagando un abbonamento mensile di 7,99€. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

