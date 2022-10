Vedere Inter-Salernitana Streaming Gratis On-line è possibile domenica 16 ottobre 2022 alle ore 12:30 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. La sfida valida per il lunch match della 10a giornata di Serie A si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. Un emozionante pareggio per 3-3 in trasferta contro il Barcellona a metà settimana potrebbe aver messo l’Inter (15 punti) con un piede negli ottavi di finale di Champions League, ma dovrà concentrarsi nuovamente sulle prestazioni in campionato affrontando qui la squadra ospite della Salernitana (10 punti).

Inter-Salernitana Streaming Live, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi.

A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Bastoni, D’Ambrosio, Darmian, Bellanova, Dimarco, Zanotti, Gagliardini, Mkhitaryan, Carboni, Correa. Indisponibili: Dalbert, Lukaku, Brozovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore Nicola.

A disposizione in panchina: Fiorillo, De Matteis, Bronn, Sambia, Bohinen, Bonazzoli, Vilhena, Botheim, Valencia, Fazio, Capezzi, Motoc, Iervolino, Lovato. Indisponibili: Maggiore, Ribery. Squalificati: Radovanovic. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Rossi e Di Gioia. Quarto uomo: Piccinini. VAR: Marini. Assistente VAR: Giallatini.

Inter-Salernitana in TV



Inter-Salernitana in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Inter-Salernitana Streaming Gratis



Inter-Salernitana live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. A disposizione in streaming anche con NOW.

Il pre-partita di Inter-Salernitana inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Come possibili alternative per vedere Inter-Salernitana, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.