Vedere Inter-Roma Streaming Gratis On-line è possibile domenica 29 ottobre 2023 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali di DAZN subito prima Napoli-Milan delle 20:45. Anche questa volta Mourinho (come l’anno scorso) non sarà seduto sulla panchina della Roma nella sfida in casa dell’Inter per la 10a giornata di Serie A.

Dopo aver probabilmente affrontato più difficoltà del previsto, l’Inter sarà sollevata per aver sconfitto (2-1) il Salisburgo nell’incontro infrasettimanale della UEFA Champions League. È un cambiamento repentino quando ora arriva la Roma, e il principale punto di interesse di questa partita è il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Tuttavia, il tecnico Simone Inzaghi ha sottolineato che non è una preoccupazione, poiché il suo obiettivo è garantire il recupero mentale e fisico della squadra dopo gli impegni infrasettimanali.

L’Inter è stata abile nel farlo con successo in questa stagione finora, avendo vinto e pareggiato le due partite successive di Serie A dopo le sue ultime due partite europee. Inoltre, l’Inter ha un buon record recente contro la Roma, avendo perso solo una delle ultime 12 partite tra le due squadre nella massima serie.

La Roma arriva qui dopo aver vinto cinque partite di fila, ma dovrà fare a meno di José Mourinho in panchina poiché è stato espulso nella partita contro il Monza per aver insultato la panchina avversaria.

Inter-Roma Streaming Live, probabili formazioni

Mourinho ha già causato polemiche in anticipo, sostenendo di non comprendere l’ostilità dei tifosi dell’Inter nei confronti di Lukaku.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy. Allenatore Mourinho (squalificato). Squalificati: nessuno. Indisponibili: Abraham, Dybala, Kumbulla, Pellegrini, Renato Sanches.

Inter-Roma in TV



Inter-Roma in diretta tv con DAZN. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere la partita di calcio anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Inter-Roma Streaming Gratis



Inter-Roma live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Inter-Roma inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Inter-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.