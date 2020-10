Inter Parma streaming e diretta tv invece di Rojadirecta. Si gioca alle 18:00 di oggi sabato 27 ottobre 2020 come anticipo della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A, girone di andata. Si potrà vedere la partita in diretta Inter Parma sui canali digitali di Sky.

Romelu Lukaku ha segnato in quattro dei cinque match di questo campionato, l’ultimo giocatore dell’Inter che ha trovato il gol in cinque delle sue prime sei partite stagionali di Serie A è stato Christian Vieri nel 2002/03 (sei su sei in quel caso). Gervinho del Parma ha segnato un gol in entrambe le ultime due sfide contro l’Inter in campionato, fin qui solo contro l’Udinese l’ivoriano ha trovato la rete in tre match di fila in Serie A.

Dove vedere Inter Parma in streaming e in diretta tv al posto di Rojadirecta.



Inter Parma non sarà trasmessa in chiaro in diretta tv e Rojadirecta è illegale.

Potete guardarla legalmente grazie a(numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e(numero 251 del satellite).

La partita sarà disponibile in streaming live sul sito internet di SkyGo (link https://skygo.sky.it) gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti su NowTV (link https://www.nowtv.it).

Diretta Inter Parma Streaming: ultime notizie formazioni.

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Perisic; Barella, Eriksen; Lautaro Martinez. All. Conte. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Lukaku, Sanchez, Sensi, Skriniar, Vecino.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Osorio, Giu. Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. All. Liverani. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Brunetta, Busi, Laurini, Inglese, Mihaila.