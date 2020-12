Inter Napoli streaming e diretta tv a partire dalle ore 20:45 di oggi mercoledì 16 dicembre 2020 per la 12a giornata di Serie A di calcio (turno infrasettimanale). Big match questa sera a San Siro dove l’Inter di Conte e il Napoli di Gattuso si affrontano nello scontro diretto in ottica Scudetto. A San Siro, il Napoli giocherà la prima delle due trasferte previste dal calendario in questa settimana. Dopo l’Inter, Gattuso e i suoi saranno attesi dalla Lazio, all’Olimpico, domenica sera. Antonio Conte rifiuta la condanna scudetto, «mi viene da sorridere a sentire che abbiamo l’obbligo di vincere», però intende arrivare fino in fondo, perché «vogliamo essere protagonisti».

Dove vedere Inter Napoli Streaming e Diretta TV al spoto di Rojadirecta.

Inter Napoli non viene trasmessa in chiaro in diretta tv e Rojadirecta è illegale. Potete vedere Inter Napoli su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 satellite, 473 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251

Satellite).

Live streaming Inter Napoli con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.

Formazioni Inter Napoli:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Pinamonti, Vecino, Vidal, Sanchez.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne, Mertens. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen.