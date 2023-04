Vedere Inter-Monza Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 15 aprile 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali e con le immagini trasmesse dallo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano). Si gioca per la 30esima giornata del campionato di calcio Serie A TIM.

L’Inter, reduce dalla vittoria in Champions League, affronta il Monza nella 30ª giornata di campionato. La squadra di Simone Inzaghi cerca la vittoria dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite in campionato. Il Monza, attualmente al 13° posto, sta facendo bene ma ha rallentato con tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite. La vittoria sarebbe importante per l’Inter nella corsa alla qualificazione in Champions League. Alla partita dell’andata, giocata a Monza, si arrivò sul punteggio di 2-2. Di seguito formazioni e info per vedere Inter-Monza streaming e tv.

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore S Inzaghi. A disposiione in panchina: Handanovic, Cordaz, Darmian, Acerbi, Calhanoglu, Bellanova, Dimarco, Gagliardini, Asllani, Carboni, Martinez, Dzeko.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. Allenatore Palladino. A disposizione in panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Antov, Carboni, Birindelli, D’Alessandro, Barberis, Valoti, Colpani, Gytkjaer, Mota Carvalho, Vignato.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Guardalinee: Vecchi-M Rossi. 4° Uomo: Rutella. VAR: Valeri. Assistente VAR: Paganessi.

Inter-Monza in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. A disposizione anche su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (214 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). L’Inter ha segnato 17 gol nella prima mezz’ora del gioco, come il Napoli, che è il numero più alto della Serie A. D’altra parte, solo tre squadre hanno segnato meno gol del Monza nei primi 15 minuti di gioco.

Inter-Monza live streaming gratis (per gli abbonati) con SkyGo e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. L'Inter ha subito due sconfitte consecutive in casa nel campionato di Serie A, il che è accaduto solo tre volte in passato. La squadra ha perso quattro partite consecutive in casa nel 1946, tre nel 1956 e tre nel 2013.

Durante tre delle ultime sette partite di campionato, il Monza non è stato in grado di segnare alcun gol, il che è accaduto altrettante volte nelle precedenti 18 partite. In tutte le ultime sette partite, i brianzoli hanno subito almeno un gol. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.