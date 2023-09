Vedere Inter-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 16 settembre 2023 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali: si gioca per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24, la prima dopo la pausa per la Nazionale. Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano va in scena il Derby della Madonnina tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli.

L’Inter di Inzaghi e il Milan di Pioli sono entrambe a punteggio pieno e puntano alla seconda stella sul petto. L’Inter ha vinto tre partite senza subire gol, grazie anche a Lautaro Martinez. Il Milan ha apportato molti cambiamenti e ha trovato nuovi giocatori di qualità. Gli ultimi scontri diretti sono stati vinti dall’Inter nelle semifinali di Champions League, con gol di Dzeko, Mkhitaryan e Martinez. Di seguito formazioni e info per vedere Inter-Milan streaming e tv.

L’Inter ha iniziato il campionato con tre vittorie consecutive senza subire gol. Se riusciranno a vincere anche la quarta partita, sarà l’ottavo anno in cui otterranno quattro vittorie consecutive all’inizio del campionato, cosa che non accadeva dal 2019/20. Inoltre, se manterranno la loro porta inviolata anche nella quarta partita, sarà la prima volta nella storia della squadra che riescono a mantenere il clean sheet per quattro partite di Serie A di fila.

Inter-Milan Streaming Live, probabili formazioni



Inzaghi ha dei dubbi riguardo ai giocatori Frattesi e Mkhitaryan a centrocampo, ma sembra che Mkhitaryan sia il favorito. Nella difesa a tre, ci saranno Darmian, Acerbi (che dovrebbe tornare dopo un infortunio) e Bastoni. In attacco, Lautaro Martinez e Thuram giocheranno insieme. Pioli, senza Tomori (squalificato) e con Kalulu infortunato, schiererà Kjaer accanto a Thiaw in difesa. Nonostante i problemi fisici, Giroud sarà al centro del tridente.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. Allenatore Stefano Pioli. Indisponibili: Bennacer, Kalulu. Squalificati: Tomori.

Arbitro: Simone Sozza (Milano). Assistenti: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Quarto Uomo: Marco Guida.

Inter-Milan in TV Live



Inter-Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Inter-Milan su DAZN sarà affidata per la prima volta in Italia ad un trio: Pierluigi Pardo, Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, e Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter.

Inter-Milan Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Inter-Milan live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Milan ha vinto tutte e tre le prime partite in Serie A per la terza volta negli ultimi quattro campionati. Ciò è successo solo tre volte negli ultimi 29 campionati. Ora, il Milan potrebbe raggiungere un altro record vincendo anche la quarta partita. Inoltre, questa sarebbe la terza volta che il Milan raggiunge questo risultato dalla stagione 1995/96, quando è stato introdotto il sistema dei tre punti a vittoria.

Dove vedere la partita Inter-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.