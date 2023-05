Vedere Inter-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 16 maggio 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Milano è pronta per il Derby di ritorno delle semifinali di Champions League tra Inter e Milan. Dopo la vittoria per 0-2 dell’andata, i nerazzurri partono con i favori del pronostico ma nulla può essere considerato scontato in Champions. La squadra vincente raggiungerà la finalissima di Istanbul contro Manchester City o Real Madrid. In Serie A, l’Inter ha battuto il Sassuolo mentre il Milan ha perso contro lo Spezia. Di seguito formazioni e info per vedere Inter-Milan Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”.

Inter-Milan Streaming Live, probabili formazioni



L’allenatore Inzaghi ha l’unico dubbio riguardante la coppia d’attacco per la partita, con Lukaku che spera di giocare al posto di Lautaro e Dzeko. In mediana, Calhanoglu è preferito a Brozovic. Nel frattempo, l’allenatore Pioli ha un problema di infortunio con Bennacer, e Krunic proverà a guadagnarsi una maglia da titolare. Leao è quotato per giocare sulla trequarti con Brahim Diaz, mentre Saelemaekers dovrebbe giocare a destra al posto di Messias. Thiaw e Kjaer sono in ballottaggio per il centro della difesa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez.

A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Gagliardini, Brozovic, Asllani, Correa, Lukaku.

Allenatore Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Florenzi, Pobega, Messias, De Ketelaere, Rebic, Origi.

Arbitro: Turpin (Francia).

Inter-Milan in TV



Inter-Milan in tv in chiaro su Canale 5, con abbonamento invece su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). L’Inter vuole raggiungere la finale della Champions League, cosa che non succede dal 2009/10 con l’allenatore Mourinho. Se ci riuscisse, l’allenatore Inzaghi diventerebbe il quinto italiano a portare una squadra italiana in finale, dopo Capello, Lippi, Ancelotti, e Allegri.

Inter-Milan Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Inter-Milan live streaming gratis con Mediaset Infinity e Sport Mediaset, gratis per gli abbonati su Sky Go, e a pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Inter-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Rojadirecta Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, oppure sul sito web del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.