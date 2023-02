Vedere Inter-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 29 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la seconda del girone di ritorno. Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano va in scena il Derby della Madonnina (178° derby in Serie A) tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli.

E’ il terzo derby stagionale tra Inter e Milan. La gara d’andata è finita sul punteggio di 3-2 per i rossoneri, capaci di vincere grazie a una doppietta di Rafael Leão e a un guizzo vincente di Giroud (inutili le reti interiste di Brozovic e Dzeko). L’Inter si è successivamente presa la rivincita in Supercoppa Italiana, imponendosi con un netto 3-0 grazie a Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. Di seguito formazioni e info per vedere Inter-Milan streaming e tv.

L’Inter ha dato il meglio in casa in questa stagione, con 8 vittorie e 2 sconfitte in 10 partite Serie A. Il Milan ha guadagnato 16 punti su 30 disponibili lontano dalle mura amiche in questo campionato (4V 4N 2P).

Inter-Milan Streaming Live, probabili formazioni



Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D ’Ambrosio, Dumfries, Brozovic, Asllani, Gagliardini, Gosens, Bellanova, Lukaku, Correa, Carboni. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Allenatore Simone Inzaghi.

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Messias, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Vasquez, Gabbia, Thiaw, Ballo-Tourè, Dest, De Ketelaere, Pobega, Adli, Vranckx, Diaz, Rebic, Origi. Indisponibili: Maignan, Ibrahimovic, Florenzi, Bennacer, Tomori. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calabria.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Bindoni e Imperiale. IV Uomo: Sozza. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Fabbri.

Inter-Milan in TV Live



Inter-Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Inter-Milan su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi.

Inter-Milan Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Inter-Milan live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Lautaro Martínez è stato fondamentale per l’Inter in questa stagione. È il primo della sua squadra per numero di gol (11), ed è 3° nella classifica cannonieri, con 3 dei suoi gol che sono stati sullo 0-0.

Dove vedere la partita Inter-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.