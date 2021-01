Inter Milan Diretta Streaming. Quarto di finale di Coppa Italia, partita secca: chi vince passa il turno ed affronta in semifinale la vincente di Juve-SPAL in programma domani sera. Questo sarà il secondo derby della stagione dopo quello di campionato in cui il Milan ha battuto l’Inter per 2-1. Gol di Ibrahimovic e Lukaku. Entrambi saranno in campo per questo secondo faccia a faccia.

Inter Milan Coppa Italia



Diretta tv in chiaro su Rai Uno alle ore 20:45 di oggi martedì 26 gennaio 2021. Inter Milan Streaming gratis per tutti con Rai Play (link www.

Le probabili formazioni di Inter Milan.

raiplay.it).

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Sensi, Gagliardini, Barella, Darmian; Lukaku, Sanchez. Allenatore Conte.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.