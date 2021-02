Inter Lazio streaming e diretta tv. Si gioca alle ore 20:45 di oggi domenica 14 febbraio 2021 per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A. Occasione ghiotta per gli uomini di Conte che cercano il sorpasso sul Milan. I biancocelesti pronti a stupire ancora. Nessuno degli ultimi sette scontri diretti in Serie A che hanno visto più di 0,5 gol (totali) a partita vedeva un pareggio alla fine del primo tempo. Andiamo a scoprire dove vedere Inter Lazio Streaming.

Diretta Inter Lazio Streaming: ultime notizie formazioni

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, L. Martinez. All. Conte. A disposizione: I. Radu, Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Young, Gagliardini, Vidal, Sensi, Vecino, Sanchez, Pinamonti.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

All. S. Inzaghi. A disposizione: Alia, Hoedt, Musacchio, Parolo, Lulic, Fares, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, A. Pereira, Muriqi, Caicedo.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Alassio e Valeriani. Quarto uomo: Aureliano. Var: Irrati. Avar: Ranghetti.

Dove vedere Inter Lazio Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Inter Lazio in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis sono illegali. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.