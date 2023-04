Vedere Inter-Juventus Streaming Gratis On-line stasera martedì 4 aprile 2023 alle ore 21: si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022-2023 tra Inter e Juventus allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Questo sarà il quarto incontro della stagione tra le due squadre, con la Juventus che ha vinto i due precedenti in campionato e il primo round della coppa è finito in pareggio con il risultato 1-1. Il vincitore affronterà la Fiorentina o la Cremonese nella finale (giocano domani sera la loro partita). Allegri ha annunciato che Perin giocherà e che Vlahovic è in dubbio per un infortunio alla caviglia.

In base alle statistiche, è emerso che la maggior parte dei gol dell’Inter contro la Juventus sono stati segnati da rigori. Nello specifico, cinque degli ultimi otto gol dell’Inter contro la Juventus sono stati segnati da rigori.

Inter-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. In panchina: Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Zanotti, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Brozovic, Carboni, Correa, Lukaku. Diffidati: Correa, Brozovic, Dimarco, Gosens, Lautaro Martinez. Squalificati: Handanovic.

Juventus (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.

Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Paredes, Pogba, Fagioli, Chiesa, Iling-Junior, Soulé. Squalificati: Cuadrado.

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Guardalinee: Meli-Alassio. IV Uomo: Mariani. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Di Martino.

Inter-Juventus in TV

Inter-Juventus in tv in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per il Derby d’Italia in Coppa Italia sarà Massimo Callegari, affiancato da Massimo Paganin in cabina di commento. L’Inter è al centro dell’attenzione per la revoca della squalifica di Lukaku, la sua doppietta e i dubbi sul suo contratto. Anche Rabiot della Juventus potrebbe attirare l’attenzione, grazie ai suoi risultati nei precedenti scontri diretti.

Inter-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Inter-Juventus streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Inter-Juventus Streaming al posto di Roja Directa su Internet

Non ci sono alternative per vedere Inter-Juventus online. Le trasmissioni con Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure con il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online”, non sono regolari in Italia, come pure quelli di “Roja TV”, “Roja Club”, “HesGoal Info”, “Pepper Live Info”, o “RojadirectaTV”. Cinque dei precedenti otto gol dell’Inter contro la Juventus sono stati segnati dai rigori, come dimostrato dalle statistiche. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e sul sito online del TuttoSport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.