Vedere Inter-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 19 marzo 2023 sui canali digitali: il Derby d’Italia si gioca in chiusura della 27esima giornata di Serie A 2022-23, campionato che si fermerà per dare spazio al weekend dedicato alle Nazionali. Nelle ultime sei gare, l’Inter ha vinto 3 volte, pareggiato 1 partita e perso in 2 occasioni. La Juventus, dall’altra parte, ha vinto 5 volte e perso 1 partita nel periodo.

Il Derby d’Italia numero 180 in Serie A: è la partita più giocata nella storia della Serie A a girone unico (i confronti tra Inter e Roma sono 179). La Juventus ha vinto 86 volte contro le 248 vittorie dei rivali, mentre i pareggi fino ad oggi sono stati 45. Una curiosità: lo stadio Giuseppe Meazza di Milano è lo stadio italiano in cui Dusan Vlahovic ha giocato più partite (cinque in tutte le competizioni) e più minuti (280) senza mai fare gol.

Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi, dopo un’altro derby, quello della Capitale tra Lazio-Roma che sarà trasmesso a partire dalle ore 18:00.

Inter-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Fontanarossa, D’Ambrosio, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Carboni, Correa, Dzeko. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bastoni, Dalbert, Gosens, Skriniar.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Paredes, Chiesa, Cuadrado, Angel Di Maria, Sekulv, Iling-Junior, Barrenechea. Squalificati: Kean. Indisponibili: Alex Sandro, Bonucci, Kaio Jorge, Milik, Pogba.

Arbitro: Chiffi. Guardalinee: Preti-Berti. Quarto Uomo: Marinelli. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Piccinini.

Inter-Juventus in TV



Inter-Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Inter-Juventus Streaming Gratis



Inter-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

L’Inter è uscita sconfitta in tre delle ultime sei gare di Serie A giocate dopo gli impegni di Champions League, incluse le ultime due in ordine di tempo (contro il Bologna e contro la Juventus nel match d’andata); la Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite di campionato giocate dopo gli impegni europei.

Dove vedere la partita Inter-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Nessun giocatore ha segnato più gol casalinghi in Serie A nel 2023 di Lautaro Martínez (quattro, come Rabiot e Osimhen): l’argentino però contro la Juventus ha segnato appena una rete in nove gare di massimo campionato e ha una media gol di uno ogni 586 minuti giocati contro i bianconeri, la peggiore per lui nel massimo torneo contro una singola avversaria (escludendo Chievo e Genoa, le uniche due contro cui non ha mai segnato).

Inter-Juventus: I 10 migliori gol e momenti iconici del Derby d’Italia

Guarda alcuni dei gol e dei momenti più memorabili di Juventus vs Inter. Dalla brillantezza individuale alle rimonte storiche, abbiamo selezionato con cura i 10 momenti salienti di questo entusiasmante incontro. Siediti e goditi lo spettacolo: