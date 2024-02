Vedere Inter-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 4 febbraio 2024 sui canali digitali: il Derby d’Italia si gioca per la 23esima giornata di Serie A 2023-24. Nerazzurri tornati al primo posto in classifica, con un punto in più (54 punti) e una partita giocata in meno rispetto ai bianconeri (53 punti). L’Inter è stata battuta 48 volte dalla Juventus nel Campionato Italiano, con 46 pareggi. Nella stagione attuale, dopo il pareggio per 1-1 nel primo incontro, le due squadre potrebbero pareggiare entrambe le partite per la prima volta dal 2001/02. Andiamo a scoprire di seguito le formazioni e dove vedere Inter-Juventus Streaming.

Inter-Juventus, probabili formazioni buone anche per il FantaCalcio



INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Sensi, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Indisponibili: Cuadrado. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bastoni, Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Nonge, Alcaraz, Weah, Iling Jr, Miretti, Chiesa. Indisponibili: De Scilgio, Kean. Squalificati: Fagioli, Milik, Pogba. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Carbone-Giallatini. IV uomo: Doveri. VAR: Irrati. Assistente VAR: Di Paolo.

Inter-Juventus in TV



Inter-Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca dallo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano) è affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inter-Juventus Streaming Live



Inter-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Lautaro Martìnez (ha segnato nella partita di andata contro la Juventus e non è mai riuscito a segnare in due partite consecutive contro i bianconeri in tutte le competizioni) ha realizzato 19 gol in 19 partite in questo campionato: l’attaccante argentino potrebbe diventare il terzo giocatore nella storia dell’Inter a segnare almeno 20 gol per tre stagioni consecutive in Serie A, dopo Giuseppe Meazza (che ha segnato cinque stagioni consecutive dal 1929/30 al 1933/34) e Stefano Nyers (che ha segnato quattro stagioni consecutive dal 1948/49 al 1951/52).

Alternative per vedere Inter-Juventus Live Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Non ci sono alternative per vedere Inter-Juventus, ricordiamo infatti che Rojadirecta è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Juventus ha ottenuto 53 punti dopo le prime 22 partite in questa Serie A. In tutte le dieci situazioni precedenti in cui i bianconeri hanno raggiunto questo punteggio, hanno sempre vinto il campionato. L’ultima volta è stata nella stagione 2019/20 (contando tre punti a vittoria da sempre).

Inter-Juventus: 3 vittorie iconiche della Vecchia Signora a San Siro



Rivivi tre vittorie iconiche della Juventus a San Siro contro l’Inter. Il primo segnato da Roberto Baggio, che ha portato al successo i bianconeri di Trapattoni con una doppietta e un assist in Inter-Juve 1-3 | 1991-92. La seconda nel 2006 con una bellissima punizione calciata da Del Piero (Inter-Juve 1-2 | 2005-06) e infine nel 2018 il gol all’ultimo minuto segnato da Higuain che regalò lo scudetto alla Vecchia Signora (Inter-Juve 2-3 | 2017-18).