Inter Juventus streaming link e diretta tv. Si gioca alle 20:45 di oggi domenica 17 gennaio 2021 il Derby d’Italia per la 18a giornata di Serie A. La Juve arriva da due vittorie di fila, contro Udinese e Milan, e ha 30 punti in classifica. I bianconeri hanno rimediato una sola sconfitta in 15 gare disputate in campionato (quella clamorosa contro la Fiorentina in casa) e presentano una delle difese meno battute del torneo con 15 reti al passivo. Il Sassuolo viene dalla vittoria casalinga con il Genoa e, in graduatoria, ha un punto in meno della formazione guidata da Pirlo.

Inter Juventus in diretta, dove vedere la partita al posto di Rojadirecta TV.

La partita Inter Juventus sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Inter Juventus Streaming Gratis al posto di TarjetaRojaOnline.



Sarà possibile vedere Inter Juventus streaming online mediante Sky Go (link skygo.sky.it), gratis per gli abbonati, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. In alternativa c’è anche l’opzione Now Tv, il servizio di streamng live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Leggi anche > Inter Juventus con finale thrilling: 2-3 con risultato deciso da Higuain contro i nerazzurri in 10 dal 18′.

Inter Juventus probabili Formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Romelu Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio, Darmian, Pinamonti, Sensi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, de Ligt, Paulo Dybala.