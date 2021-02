Inter Juventus Streaming Diretta. Semifinale di andata Coppa Italia: questa sera a San Siro e tra sette giorni il ritorno a Torino. Appuntamento per oggi martedì 2 febbraio 2021 alle ore 20:45. Match a porte chiuse. L’arbitro sarà Gianpaolo Calvarese, sezione di Teramo (Irrati alla VAR). Di seguito formazioni ufficiali e dove vedere Inter Juventus streaming diretta gratis.

Inter Juventus Coppa Italia Streaming diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Diretta tv in chiaro su Rai Uno alle ore 20:45 di oggi martedì 02/02/2021. Inter Juventus Streaming gratis per tutti con Rai Play (link www.raiplay.it). Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline che però in Italia non sono legali.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Inter Juventus formazioni ufficiali



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: Hakimi, Lukaku. Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Demiral, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Paulo Dybala. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Danilo, Bonucci, Dragusin, Frabotta, Arthur, Chiesa, Fagioli, Peeters, Morata.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese, sezione di Teramo (Irrati alla VAR).

Contro nessuna squadra Álvaro Morata ha segnato più gol in tutte le competizioni che all’Inter con la maglia della Juventus (quattro); ai nerazzurri l’attaccante spagnolo ha rifilato anche l’unica sua doppietta in Coppa Italia, nella gara d’andata delle semifinali 2015/16 (3-0 per i bianconeri).