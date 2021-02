Inter Genoa Streaming Diretta Gratis. 24a giornata di Serie A: si gioca alle ore 15 italiane di oggi domenica 28 febbraio 2021. Confermata la formazione che vi avevamo anticipato alla vigilia: Conte sceglie Darmian per sostituire lo squalificato Hakimi e si affida al blocco che ha guadagnato la vetta della classifica. Ampia rotazione per il Genoa, che pensa al derby di mercoledì sera, nel turno infrasettimanale: esclusi dall’XI titolare a San Siro pezzi grossi come Criscito, Masiello, Zappacosta, Behrami, Badelj, Pandev, Destro. Anche Zajc e Shomurodov partono dall panchina. Fai le tue scommesse e tieniti pronto per vedere Inter Genoa streaming gratis?

Inter Genoa formazioni ufficiali



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Zapata; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Strootman, Czyborra; Pjaca, Scamacca. All. Ballardini.

Inter Genoa Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Inter Genoa in diretta tv alle ore 15:00 ITA di oggi domenia 28 febbraio 2021 Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 382 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Inter Genoa Streaming gratis per gli abbonati Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Manca poco alla consegna delle formazioni ufficiali di Inter e Genoa, che si affrontano a San Siro (calcio d’inizio alle 15, diretta su Sky Sport Serie A) in una bella domenica di sole. L’Inter ha vinto le ultime cinque gare di Serie A contro il Genoa senza subire gol: i nerazzurri non hanno mai ottenuto sei successi di fila contro una singola avversaria nella competizione senza subire gol nel parziale (cinque volte anche contro l’Atalanta nel 1953).

Da quando è arrivato Davide Ballardini, il Genoa ha perso una sola partita di Serie A (5 vittorie, 4 pareggi), proprio come l’Inter (7 vittorie, 2 pareggi): nessuna squadra è stata sconfitta meno volte nel periodo. Nell’ultima giornata di Serie A i nerazzurri di Conte hanno battuto il Milan nel derby mentre il Genoa ha acciuffato un prezioso 2-2 allo scadere contro il Verona. Nel turno infrasettimanale invece sarà la squadra di Ballardini ad essere attesa dal derby, mentre l’Inter andrà a Parma nel posticipo di giovedì 4 marzo.