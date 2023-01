Vedere Inter-Empoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23. Sarà festa a San Siro per l’Inter di Simone Inzaghi, che torna a giocare davanti ai suoi 65mila tifosi dopo la vittoria della Supercoppa italiana a Riyad vinta nel derby contro il Milan. Per l’occasione arriva l’Empoli di Zanetti, che continua a salire in classifica. Andiamo a scoprire le formazione e dove vedere Inter-Empoli Streaming Gratis Live invece di Roja Online.

L’Inter ha vinto tutte le ultime nove gare di Serie A contro l’Empoli, segnando venti reti e subendone sette. L’ultimo successo della formazione toscana risale ormai al 30 aprile 2006: risultato di 1-0 con un’autorete di Marco Materazzi.

Inter-Empoli Streaming Live, probabili formazioni



Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Cordaz, Brazao, De Vrij, D’Ambrosio, Dumfries, Gosens, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Carboni, Curatolo, Correa, Lukaku.

Indisponibili: Brozovic, Dalbert, Handanovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barella, Inzaghi.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Stojanovic, Degl’Innocenti, Haas, Bajrami, Ekong, Fazzini, Pjaca, Cambiaghi. Indisponibili: Destro, Tonelli, Ismajli, Grassi. Squalificati: Marin. Diffidati: Henderson.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Berti e Scarpa. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Banti. Assistente VAR: Fourneau.

Inter-Empoli in TV Live



Inter-Empoli in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K e Sky Sport (251), e con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

A partire dalla scorsa stagione, Guglielmo Vicario è il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate (212) nei maggiori cinque campionati europei, in più è uno degli unici due portieri a non aver saltato neanche una partita in Serie A nel periodo (56, al pari di Rui Patrício).

Inter-Empoli live streaming gratis (per gli abbonati) con Sky Go e con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita è disponibile anche su NOW (a pagamento per tutti) Live invece di Roja Online.

Con il gol vittoria al 3° minuto contro il Verona, l’Inter ha realizzato ben otto reti nei primi 15 minuti di gioco, più di ogni altra squadra nella Serie A 2022/23.

Solo l'Atalanta (otto) ha segnato più gol da fuori area di Inter e Empoli in questa stagione di Serie A (entrambe cinque).