Inter Crotone streaming gratis link. Sarà la prima partita di Serie A del 2021: Inter Crotone si gioca alle ore 12:30 di domenica 3 gennaio 2021 e sarà valida come partita di apertura della 15esima giornata di Serie A, la prima dopo Capodanno. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Inter Crotone streaming e tv.

Inter Crotone, come vederla in diretta tv.

Diretta Inter Crotone sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro. Se invece vorrete seguire la diretta testuale di Inter-Crotone, sarà sufficiente seguire gli aggiornamenti su Twitter, che vi racconterà minuto per minuto le azioni salienti della partita.

Inter Crotone Streaming, dove vederla al posto di Rojadirecta. (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})



Inter Crotone streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Inter Crotone Probabili Formazioni.

Conte dovrebbe piazzare Barella, Brozovic e Vidal in mediana con Hakimi e Young sugli esterni. Davanti la solita Lula. Sanchez verso la convocazione. Benali resta in dubbio per un fastidio muscolare al polpaccio. Ballottaggio Petriccione-Zanellato. Vulic in vantaggio su Henrique e Simy su Riviere.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vecino, Pinamonti.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Henrique, Vulic, Reca; Simy, Messias. Allenatore Giovanni Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Rispoli, Cigarini.