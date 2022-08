Vedere Inter-Cremonese Streaming Gratis On-line è possibile martedì 30 agosto 2022 alle ore 20:45 italiane (dopo Sassuolo-Milan delle ore 18:30) sui canali digitali di DAZN. Si gioca come anticipo del primo turno insfrasettimanale valido come 4a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano).

Inter-Cremonese Streaming Live, probabili formazioni

La Cremonese tornerà a giocare un Derby lombardo in Serie A per la prima volta dal 12 maggio 1996 (sconfitta per 1-7 contro il Milan). Contro squadre della sua stessa regione, la squadra neopromossa ha registrato il 63% di sconfitte nel massimo campionato (29 su 46 – 6V, 11N).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana Cordaz, Fontanarosa, D’Ambrosio, Darmian, Bellanova, Dimarco, Asllani, Gagliardini, Agoume, Correa.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Lochoshvili; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Okereke. Allenatore Alvini. A disposizione in panchina: Sarr, Saro, Aiwu, Ndiaye, Sernicola, Castagnetti, Acella, Escalante, Quagliata, Baez, Milanese, Zanimacchia, Ciofani, Di Carmine, Tsadyout.

Arbitro: Fourneau di Roma 1. Guardalinee: Del Giovane e Yoshikawa. 4° Uomo: Manganiello. VAR: Irrati. Assistente VAR: Valeriani.

Inter-Cremonese in TV



Inter-Cremonese in diretta tv con DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La telecronaca di Inter-Cremonese sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Marco Parolo.

Inter-Cremonese Streaming Gratis



Inter-Cremonese live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it). Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Inter-Cremonese Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Cremonese, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.