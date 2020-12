Inter-Bologna diretta tv streaming a partire dall ore 20:45 di oggi 5 dicembre 2020. Ecco le probabili formazioni della partita di San Siro (Milano) valida come terzo anticipo della 10a giornata del campionato di calcio di Serie A.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Kolarov, Vecino, Pinamonti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo,Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dijks, Orsolini, Santander, Skov Olsen.

Dove vedere Inter-Bologna? Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming live al posto di Rojadirecta.



Inter-Bologna in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com) e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alexis Sánchez è andato a segno nelle ultime due presenze consecutive di campionato e non fa meglio da novembre 2017, con l’Arsenal. L’attaccante dell’Inter ha inanellato una serie di almeno tre gare di fila in gol anche in Serie A, nel gennaio 2011 con l’Udinese (quattro).