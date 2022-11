Vedere Inter-Bologna Streaming Gratis On-line è possibile mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano) per la 14a giornata di Serie A, la penultima prima della pausa per i Mondiali e che si disputerà infrasettimanale. Inter chiamata a ripartire dopo la sconfitta con la Juve allo Stadium. Al Meazza arriva il Bologna di Thiago Motta che ha sistemato la sua classifica conquistando nove punti nelle ultime tre giornate.

Appuntamento alle 18:30 quindi per vedere Inter-Bologna streaming gratis (per gli abbonati a Dazn). Statistica in evidenza: ricco di goal l’ultimo confronto disputato a Milano tra Inter e Bologna, ossia il 18 settembre 2021 e che finì con un largo 6-1 in favore dei nerazzurri, trascinati dalle reti di Lautaro, Skriniar, Barella, Vecino e Dzeko (doppietta). Di Theate nei minuti finali la rete dell’onore rossoblù.

Inter-Bologna Streaming Live, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Correa.

Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dalbert, D’Ambrosio, Lukaku.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Barrow; Arnautovic. Allenatore Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonifazi.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como. Guardalinee: Vivenzi e Zingarelli. Quarto Uomo: Sacchi. VAR: Paolo Silvio Mazzoleni. Assistente VAR: Di Martino.

Inter-Bologna in Live TV



Inter-Bologna in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Inter-Bologna in live tv al canale 214 di Sky.

Il Live Inter-Bologna sarà commentato in telecronaca da Stefano Borghi con l’appoggio tecnico di Marco Parolo.

Le prime tre partite di Marko Arnautovic in Serie A sono state con la maglia dell’Inter, nella stagione 2009/10; l’attaccante del Bologna ha finora realizzato tre gol in trasferta, la metà di quanto fatto nella scorsa stagione lontano da casa. Ed è già andato a bersaglio nella competizione contro la sua ex squadra, lo scorso 27 aprile al Dall’Ara.

Inter-Bologna Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Inter-Bologna live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Inter-Bologna inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Edin Dzeko ha realizzato sette gol contro il Bologna in Serie A, solo contro il Sassuolo (otto) ha fatto meglio; tuttavia, solo due di queste reti sono arrivate in casa, quelle segnate con l’Inter a San Siro il 18 settembre 2021, tutte le altre sono state con la Roma al Dall’Ara.

Dove vedere la partita Inter-Bologna Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Bologna, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.