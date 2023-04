Vedere Inter-Benfica Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 21 italiane sui canali digitali. Partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League: si gioca al Giuseppe Meazza di Milano. L’Inter parte dal vantaggio di 2-0 maturato in Portogallo all’andata (Barella e un rigore di Lukaku). Se supera l’ostacolo Benfica, in semifinale sarà un EuroDerby contro il Milan che ieri sera ha eliminato il Napoli di Spalletti.

Ecco che allora l’Inter ha la possibilità di raggiungere le semifinali della Champions League per la nona volta nella sua storia, e questa sarebbe la prima volta dal 2009-10 quando ha vinto la competizione sotto la guida di José Mourinho. Se ciò dovesse accadere, Simone Inzaghi sarebbe il primo allenatore italiano a farlo dal 1980-81, quando Eugenio Bersellini ha portato l’Inter alle semifinali. Di seguito formazioni e info per vedere Inter-Benfica Streaming Gratis e Diretta TV, invece di “Rojadirecta Live TV”.

Inter-Benfica Streaming Live, probabili formazioni



Gonçalo Ramos è stato molto importante per il Benfica nelle ultime quattro partite di Champions League, avendo segnato tre gol e fatto un assist. Inoltre, è anche un giocatore fondamentale per la tattica di pressing della squadra, avendo esercitato il maggior numero di pressioni tra tutti gli attaccanti (674 in totale e 299 nell’ultimo terzo di campo) in questa stagione di Champions League.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Allenatore Inzaghi.

A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Zanotti, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Carboni, Correa, Lukaku. Indisponibili: Skriniar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bastoni, Dimarco, Dzeko, Martinez, Inzaghi.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. Allenatore Schmidt.

A disposizione in panchina: Soares, Gomes, Verissimo, Ristic, Morato, N’Dour, Neves, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Neres, Guedes. Indisponibili: Bah, Draxler. Squalificati: nessuno. Diffidati: Gonçalo Ramos, Florentino, Joao Mario.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna). Guardalinee: Barbero, Porras Ayuso (Spagna). Quarto uomo: Soto Grado (Spagna). VAR: Munuera (Spagna). Assistente VAR: Hernandez (Spagna).

Inter-Benfica in TV



Inter-Benfica in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. L’Inter e il Benfica si sono incontrati una volta in passato, nel marzo 2004, in un ottavo di finale di Coppa UEFA, dove l’Inter ha vinto 4-3. Durante il match, sia Obafemi Martins per l’Inter che Nuno Gomes per il Benfica hanno segnato due gol ciascuno.

Inter-Benfica Streaming Gratis alternativa a Roja directa TV Online



Inter-Benfica live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Roja directa TV perchè considerata illegale in Italia.

Come vedere Inter-Benfica Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Benfica, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Roja directa TV Online” o “Rojadirecta Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.