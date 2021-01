Inter Benevento Streaming Diretta. Prima giornata del girone di ritorno di Serie A: si giocherà allo Stadio San Siro oggi sabato 30 gennaio 2021 alle ore 20:45 italiane dopo Bologna-Milan e delle 15 e Sampdoria-Juventus delle 18. Match a porte chiuse. La squadra di Antonio Conte, dopo il successo in Coppa Italia sul Milan, dopo 19 giornate di Serie A è al secondo posto con 41 punti mentre la squadra allenata da Inzaghi, reduce da un pareggio, è a quota 22.

Inter Benevento Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Inter Benevento in diretta tv alle ore 20:45 di oggi sabato 30 gennaio 2021 con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite).

Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. Al termine della sfida il post-partita con interviste e highlights.

Inter Benevento Streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Le probabili formazioni di Inter Benevento

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Glik, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: Sau. Indisponibili: Letizia, Moncini.