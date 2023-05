Vedere Inter-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 27 maggio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. L’Inter ha l’opportunità di qualificarsi per la Champions League grazie ad un solo punto contro l’Atalanta, attualmente in quinta posizione in classifica. L’Inter ha recentemente vinto la Coppa Italia contro la Fiorentina (oggi gioca alle 18 contro la Roma) con un punteggio di 2-1, con un gol di Martinez. L’Atalanta, grazie alla penalizzazione della Juventus, è a -3 dal quarto posto occupato dal Milan. Di seguito formazioni e info per vedere Inter-Atalanta streaming e tv.

Giocatori in evidenza: Romelu Lukaku ha segnato sei gol e fatto tre assist nelle ultime cinque partite di campionato, dimostrando una grande forma. Dall’altra parte, il giocatore dell’Atalanta Luis Muriel ha un record personale altrettanto solido, con 5 gol e 3 assist in 16 partite di campionato. Si prevede quindi una sfida interessante tra i due.

Inter-Atalanta Streaming Live, probabili formazioni

Edin Dzeko ha segnato nove gol contro l’Atalanta in Serie A, incluso una doppietta nella partita di andata. Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha segnato cinque gol contro l’Inter e ha fornito un assist nell’ultima partita contro il Verona. Tuttavia, non ha contribuito a nessuna rete nelle ultime due partite di Serie A, cosa che non accadeva da ottobre.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, Darmian, Dimarco, Bellanova, Stankovic, Asllani, Akinsanmiro, Dzeko. Indisponibili: Carboni, Correa, Mkhitaryan, Skriniar. Squalificati: Gagliardini. Diffidati: Acerbi, Brozovic, Dumfries, Martinez, Mkhitaryan; Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund. Allenatore: Gasperini.

A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Bernasconi, Colombo, De Nipoti, Lookman, Muriel, Boga. Indisponibili: Zapata, Soppy, Palomino,Ruggeri, Hateboer, Vorlicky. Squalificati: nessuno. Diffidati: Zappacosta, Ederson, Palomino.

Arbitro: Orsato (Schio). Guardalinee: Giallantini e Berti. IV uomo: Colombo. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Abisso.

Inter-Atalanta Live in TV

Inter-Atalanta sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Su DAZN, sarà possibile vederlo tramite l’app su smart tv, console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. La telecronaca sarà di Stefano Borghi, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Su Sky, invece, il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213), con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Inter-Atalanta Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Inter-Atalanta streaming gratis (per gli abbonati) su Sky Go e DAZN (link disponibile su www.dazn.it), sui dispositivi mobili, quali PC, smartphone, tablet tramite app o comunque con dispositivi mobili autorizzati. A pagamento per tutti c’è NOW sempre di Sky. Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

L’Inter ha subito 12 sconfitte durante il campionato di Serie A in corso. In passato, la squadra ha registrato risultati ancora peggiori in quattro stagioni con 14 o 16 sconfitte. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Inter-Atalanta Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Rojadirecta è illegale in Italia: il tribunale ha impedito agli utenti di accedervi per vedere partite di calcio e altri eventi sportivi in diretta. Ciò significa che la partita Inter-Atalanta non può essere trasmessa attraverso il sito e non ci sono alternative per vederla. In pratica, Rojadirecta Online non è più un’opzione per gli appassionati di sport italiani.

L’Inter ha ottenuto una vittoria importante contro l’Atalanta nella partita di Serie A più recente, con un punteggio di 3-2. Se vince questa sera sarà la prima volta che l’Inter riesce a battere l’Atalanta due volte nella stessa stagione dal 2014/15. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web di TuttoSport.