Inter Atalanta Streaming Diretta Gratis. Il programma della 26a giornata di Serie A si conclude allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano), dove la capolista Inter riceve la sifdante Atalanta: fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 8 marzo 2021. Per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria, l’Inter ha ottenuto almeno 59 punti nelle prime 25 gare giocate in Serie A: in tutte e tre le precedenti occasioni ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione (2006/07, 2007/08, 2008/09). Fai le tue scommesse e tieniti pronto per vedere Inter Atalanta streaming gratis.

Inter Atalanta probabili formazioni



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Muriel.

Inter Atalanta Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta Link



Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer, Kovalenko, Lammers, Sutalo.

Inter Atalanta in diretta tv alle ore 20:45 ITA di oggi lunedì 8 marzo 2021 con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Inter Atalanta Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline Gratis che però in Italia non sono legali.