Alle 21:00 italiane di oggi venerdì 18 giugno 2021 si potrà vedere Inghilterra Scozia in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai e su Sky: la sfida fra Inghilterra e Scozia è la più antica e la più disputata al Mondo fra Nazionali. In questa seconda partita di Euro 2020 la Nazionale allenata da Clarke ha bisogno di conquistare punti a Wembley per tenere vive le speranze di qualificazione, mentre i Tre Leoni arrivano dal successo all’esordio contro la Croazia firmato Sterling. Si gioca per il Gruppo D allo Stadio di Wembley, a Londra.

Le probabili formazioni di Inghilterra Scozia

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Sterling, Kane, Grealish. CT Southgate.

A disposizione in panchina: Johnstone, Maguire, Henderson, Rashford, Trippier, Sancho, Calvert-Lewin, Foden, Chilwell, White, Saka, Bellingham.

SCOZIA (3-5-1-1): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Armstrong; Adams. CT Clarke.

A disposizione in panchina: Gordon, O’Donnell, Dykes, Christie, Taylor, Fleck, Gallagher, Cooper, Turnbull, Nisbet, Fraser, Patterson.

Arbitro: Lahoz (Spagna). Guardalinee: Devis e del Palomar. Quarto Uomo: Cakir (Turchia).VAR: Hernandez. AVAR: Sanchez e gli italiani Meli e Valeri.

Le due Nazionali si sono affrontate in un’altra occasione agli Europei, nell’edizione di Euro ’96, quando si sfidarono anche in quel caso a Wembley nella fase a gironi. Southgate era in campo con l’Inghilterra come difensore e i Tre Leoni si imposero 2-0 con le reti di Shearer e Gascoigne, quest’ultimo autore di uno dei goal più belli del torneo.

Dove vedere Inghilterra Scozia Diretta Live TV in chiaro



Per vedere Inghilterra Scozia in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 21:00 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove vedere Inghilterra Scozia Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Inghilterra Scozia Streaming gratis per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.