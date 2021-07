Alle 21:00 italiane di oggi mercoledì 7 luglio 2021 si potrà vedere Inghilterra Danimarca streaming live e diretta tv sul digitale. Inghilterra e Danimarca definiscono l’altro biglietto di Euro2020: la squadra inglese esce favorita per la qualificazione alla finalissima dove l’Italia attende la rivale.

L’Inghilterra sopporta il peso delle aspettative generate dalla sua performance. La Danimarca è pura determinazione dopo aver vissuto momenti drammatici al suo debutto.Un’atmosfera emozionante regnerà allo stadio di Wembley quando inglesi e danesi si incontreranno oggi nelle altre semifinali europee.

Prima della partita, il capitano inglese Harry Kane presenterà al capitano danese Simon Kjaer una maglia con il numero 10 e il nome di Christian Eriksen, che ha subito un arresto cardiaco all’esordio della Danimarca nel torneo e ha dovuto essere rianimato. La casacca porterà la firma di tutti i giocatori inglesi.

Le formazioni di Inghilterra Danimarca

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Sterling; Kane.

CT Southgate. In panchina: Ramsdale, Trippier, Mings, White, James, Grealish, Henderson, Foden, Bellingham, Saka, Rashford, Calvert-Lewin.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damsgaard, Dolberg, Braithwaite. CT Hjulmand. In panchina: Lossl, Anderson, Boilesen, Jorgensen, Skov, Norgaard, Wass, Jensen, Anders Christiansen, Poulsen, Cornelius, Wind.

Arbitro: Makkelie (Paesi Bassi). GUARDALINEE: Steegstra e De Vries. IV UOMO: Hategan (Romania). VAR: Van Boekel. AVAR: Blom, Gittelmann (Germania), Gil (Polonia).

Dove vedere Inghilterra Danimarca Diretta Live TV



Per vedere Inghilterra Danimarca in diretta tv basterà collegarsi su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Viene trasmessa anche in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Dove vedere Inghilterra Danimarca Streaming Gratis



Inghilterra Danimarca Streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.