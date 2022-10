Vedere HJK Helsinki-Roma Streaming Gratis On-line è possibile giovedì 27 settembre 2022 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Si gioca al Sonera Stadium di Helsinki per la 5a giornata del Girone C della fase a gruppi di UEFA Europa League. All’andata (partita giocata nella Capitale) la sfida è terminata con un netto 3-0 in favore della Roma, in goal con Dybala (oggi assente per infortunio), Pellegrini e Belotti. La classifica vede Betis in testa con 10 punti, Ludogorets 7, Roma 4, HJK Helsinki 1 punto.

Le probabili formazioni di HJK Helsinki-Roma Streaming Live



HJK Helsinki (3-4-3): Hazard; Peltola, Hoskonen, Terho; Soiri, Boujellab, Lingman, Browne; Olusanya, Abubakari, Hostikka. Allenatore: Koskelq.

A disposizione in panchina: Tannander, Niemela, Arajuuri, Soskela, Toivio, Halme, Martic, Vaananen, Hetemaj, Tanaka, Radulovic. Indisponibili: Murilo, Riski. Squalificati: Raitala. Diffidati: Boujellab, Heteme.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Karsdorp, Spinazzola, Vina, Bove, Faticanti, Shomurodov, Volpato, Cherubini. Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Celik, Paulo Dybala, Matic. Squalificati: Zaniolo. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Martins (Portogallo). Assistenti: Tavares e Campos (Portogallo). Quarto uomo: Carvalho (Portogallo). Var: Godinho (Portogallo). Assistente VAR: Miguel (Portogallo).

HJK Helsinki-Roma in TV



Match in tv con DAZN, e sarà trasmesso in diretta e in co-esclusiva anche su Sky grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). In chiaro su TV8 anche streaming.

HJK Helsinki-Roma Streaming Gratis



HJK Helsinki-Roma live streaming gratis per tutti su TV8 e per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. A pagamento per tutti con NOW. Il pre-partita inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita HJK Helsinki-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere HJK Helsinki-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.