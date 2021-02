Granada Napoli streaming e diretta tv. Si gioca alle ore 21:00 ITA di oggi giovedì 18 febbraio 2021 per l’andata dei 16esimi di finale di Europa League. Dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus, il Napoli è chiamato a non perdere la concentrazione per i sedicesimi di Europa League. I partenopei hanno pescato dall’urna il Granada, formazione spagnola allenata da Martinez Penas che attualmente occupa l’ottavo posto nella Liga. Pochi dubbi di formazione per Gattuso che non dovrebbe recuperare né Koulibaly né Kostas Manolas. A centrocampo ci sarà Lobotka insieme a Bakayoko mentre davanti Elmas torna titolare insieme a Politano, Insigne e Osimhen. Out Lozano. Andiamo a scoprire dove vedere Granada Napoli Streaming.

Diretta Granada Napoli Streaming: ultime notizie formazioni

Granada (4-2-3-1): Silva; Fourqué, Duarte, Vallejo, Carlos Neva; Gonalons, Eteki; Yangel Herrera, Montoro, Machis; Jorge Molina.

All. Martínez Penas.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.

Dove vedere Granada Napoli Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

Granada Napoli in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro e Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis sono illegali. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Infine: alla domanda Granada-Napoli streaming in chiaro su TV8? la risposta è sì.