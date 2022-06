Alle 20:45 italiane di oggi martedì 14 giugno 2022 si potrà vedere Germania-Italia streaming live e diretta tv sul digitale. La Nazionale di Mancini torna in campo dopo l’ottimo pareggio in Inghilterra (0-0) che ha permesso agli azzurri di rimanere in testa alla classifica con 5 punti, davanti a Ungheria 4, Germania 3 e Inghilterra 2. Si gioca allo stadio “Borussia Park” di Moenchengladbach, nella quarta partita del gruppo 3 della Lega A della Nations League 2022-23.

Il primo incontro tra Italia-Germania è datato 1 gennaio 1923 e si concluse 3-1 per gli Azzurri davanti a 25mila spettatori.

Germania-Italia, le probabili formazioni



L’ultimo incontro, tolta la gara di Nations League di circa dieci giorni fa, risale al 15 novembre 2016 dove la gara terminò in pareggio. Ai Mondiali di Messico ’70 Italia e Germania diedero vita alla Partita del secolo. A spuntarla, davanti a oltre 100mila spettatori, furono gli azzurri con un 4-3 che segnò la storia.

Germania (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller; Werner. CT Flick.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Gatti, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Pessina. CT Roberto Mancini.

Dove vedere Germania-Italia Diretta Live TV



Per vedere Germania-Italia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi martedì 14 giugno 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Germania-Italia Streaming Gratis



Germania-Italia Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.