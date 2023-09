Vedere Genoa-Roma Streaming Gratis On-line è possibile giovedì 28 settembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Il Genoa cerca ancora la sua prima vittoria in casa dopo aver subito due sconfitte e aver sprecato un vantaggio contro il Napoli. Nonostante ciò, il tecnico Gilardino è ottimista e spera di ispirare i suoi giocatori con il suo eccellente record personale contro la Roma.

Mourinho, allenatore della Roma, cerca una risposta dai suoi giocatori dopo aver subito un gol del pareggio nel finale contro il Torino. Entrambe le squadre cercano di ottenere risultati, il Genoa in casa e la Roma in trasferta. La Roma ha avuto un inizio di campionato difficile e Mourinho spera che il campo di Genova sia migliore di quello del Torino. Di seguito formazioni e info per vedere Genoa-Roma streaming e tv.

Genoa-Roma Live in TV

Il match tra Genoa-Roma sarà trasmesso in diretta TV su DAZN, un servizio a pagamento di streaming online che può essere visibile con smart TV di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky avranno la possibilità di attivare Zona DAZN per assistere alla partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Genoa-Roma Streaming Live, probabili formazioni

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui. Allenatore: Gilardino.

A disposizione in panchina: Leali, Sommariva, Matturro, De Winter, Haps, Messias, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Puscas. Indisponibili: Ekuban. Squalificati: Martin.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, El Shaarawy, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, Bove. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio. Guardalinee: Scatragli-Zingarelli. IV uomo: Tremolada. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paterna.

Il Genoa potrebbe non riuscire ad ottenere una vittoria nelle prime tre partite casalinghe della Serie A per la seconda stagione consecutiva. Questo risultato negativo si verrebbe a verificare dopo la sconfitta contro la Fiorentina e il pareggio contro il Napoli. Nei tre campionati precedenti, invece, la squadra era riuscita ad ottenere almeno una vittoria nelle prime tre gare casalinghe.

Genoa-Roma Streaming Gratis Live



Genoa-Roma in diretta streaming gratuita (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it). Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

La Roma ha ottenuto soltanto cinque punti nelle prime cinque partite di campionato, che è il suo record negativo dopo i primi cinque turni di un torneo di Serie A dal 2000 ad oggi. Questo risultato è stato raggiunto anche nelle stagioni 2004/05, 2010/11 e 2018/19.

Dove vedere Genoa-Roma Streaming Online



Per vedere la partita Genoa-Roma, non ci sono opzioni disponibili, nemmeno l’utilizzo del raccoglitore di links gratuiti Rojadirecta, in quanto è stato dichiarato non regolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sui principali siti sportivi online come TuttoSport, Corriere dello Sport, La Repubblica, Gazzetta dello Sport.

La Roma è una delle tre squadre con cui il Genoa ha giocato più partite di Serie A, insieme a Juventus e Inter. Il Genoa ha vinto 32 partite contro la Roma, seconda solo alla Lazio con 38 vittorie nella stessa competizione.