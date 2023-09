Vedere Genoa-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 16 settembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Napoli si prepara ad affrontare il Genoa in Serie A. Entrambe le squadre hanno avuto avvii altalenanti in campionato, con il Genoa che ha vinto contro la Lazio ma perso contro Fiorentina e Torino, mentre il Napoli ha ottenuto due vittorie contro Frosinone e Sassuolo. Nell’ultima giornata, il Genoa ha perso contro il Torino, mentre il Napoli è stato sconfitto dalla Lazio. Di seguito formazioni e info per vedere Genoa-Napoli streaming e tv.

Genoa-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj; Frendrup, Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Gilardino.

A disposizione in panchina: Leali, Sommariva, Matturro, Haps, De Winter, Martin, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Puscas, Ekuban.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Zanoli, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone, Raspadori.

Allenatore: Rudi Garcia.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Bresmes-Scarpa. Quarto Uomo: Feliciani. VAR: Marini. Assistente VAR: Paganessi.

Genoa-Napoli Live in TV

Genoa-Napoli in diretta TV su DAZN, Sky Sport Summer (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canali 202 e 249), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La sfida di San Siro sarà trasmessa anche sui canali 472, 482, 473 e 483 del digitale terrestre.

Genoa-Napoli Streaming Gratis Live



Genoa-Napoli in diretta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it) e SkyGo (online su skygo.sky.it). Entrambe le piattaforme offrono numerosi servizi on-demand per vedere le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Genoa-Napoli Streaming Live Club

Nemmeno per la partita tra Genoa-Napoli è possibile utilizzare il raccoglitore di links Rojadirecta, poiché è stato dichiarato irregolare in Italia. Gli aggiornamenti in tempo reale della partita saranno disponibili sui profili Twitter delle due squadre e sui siti online sportivi come quelli del Corriere dello Sport e TuttoSport.