Genoa Napoli Streaming Diretta. Seconda giornata del girone di ritorno di Serie A: al Luigi Ferraris di Marassi (Genova) si gioca Genoa-Napoli oggi sabato 6 febbraio 2021 alle ore 20:45 italiane dopo Juventus-Roma 18. Match a porte chiuse. Nell’ultimo turno il Napoli si è sbarazzato del Parma con un secco 2-0 con i gol di Elmas e Politano: tre punti che hanno portato la formazione di Gattuso a quota 37 punti in classifica, in attesa della gara da recuperare contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Genoa Napoli Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta



Genoa Napoli in diretta tv alle ore 20:45 di oggi sabato 6 febbraio 2021 con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite).

Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. Al termine della sfida il post-partita con interviste e highlights.

Genoa Napoli Streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta o TarjetaRojaOnline che però in Italia non sono legali.

Le probabili formazioni di Genoa Napoli

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. Allenatore Ballardini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Paleari, C Zapata.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fabian Ruiz, Mertens, Ghoulam, Koulibaly.