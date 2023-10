Genoa Milan streaming tv diretta video. Si gioca alle 20:45 di oggi sabato 7 ottobre 2023 per l’8a giornata del campionato di Serie A. Dopo il pareggio in Champions League, il Milan si concentra sul campionato e deve cercare di mantenere il passo dell’Inter, che ha lo stesso punteggio. La squadra milanese ha sconfitto la Lazio nell’ultima partita e ora deve cercare di aumentare il divario sulle altre squadre. Sarà una sfida difficile contro i falsinei di Gilardino, che sono motivati dalla vittoria contro la Roma e dal pareggio con l’Udinese.

Dove vedere Genoa Milan in TV



Diretta Genoa Milan con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare ZONA DAZN (Canale 209 Sky) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Dove vedere Genoa Milan Streaming Gratis

La partita non viene trasmessae nemmeno su Sky.

Genoa Milan streaming live con l’app di DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Genoa Milan Formazioni

Di seguito i possibili schieramenti iniziali:

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Haps; Gudmunsson, Messias. Allenatore: Gilardino.

A disposizione in panchina: Leali, Sommariva, Matturro, Vogliacco, De Winter, Martin, Kutlu, Galdames, Jagiello, Ekuban, Puscas. Indisponibili: Badelj, Retegui, Strootman. Squalificati: nessuno.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Leao. Allenatore: Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Calabria, Kjaer, Pellegrino, Bartesaghi, Pobega, Pulisic, Giroud, Jovic, Romero. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Krunic, Loftus-Cheek. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì.