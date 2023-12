Vedere Genoa-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile venerdì 15 Dicembre 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. La sfida allo stadio Luigi Ferraris di Genova è valida per la 16a giornata di Serie A TIM stagione 2023/24.

La partita tra Genoa e Juventus sarà l’apertura della sedicesima giornata di Serie A. La Juventus, che si trova al secondo posto in classifica, cercherà di ottenere la terza vittoria consecutiva dopo aver battuto Monza e Napoli. La squadra ha 36 punti in classifica, a soli due punti dalla capolista Inter. Il Genoa, invece, ha accumulato solo 15 punti e non ha vinto una partita dal 10 novembre. Si trova a +3 dal terzultimo Empoli.

Genoa-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

Il Genoa avrà Gudmundsson e Ekuban in attacco contro la Juventus, mentre Malinovskyi potrebbe essere una possibile alternativa. Retegui sarà molto probabilmente assente, mentre Danilo e Cambiaso faranno parte della difesa della Juventus. Kean sarà fuori per un mese, quindi Chiesa e Vlahovic giocheranno insieme in attacco per la squadra di Allegri.

GENOA (3-5-2): Martinez, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Puscas. Allenatore: Gilardino.

A disposizione in panchina: Sommariva, Leali, Jagiello, Matturro, De Winter, Vogliacco, Hefti, Martin, Kutlu, Messias, Galdames, Fini, Thorsby, Ekuban.

Indisponibili: Strootman, Retegui.

Squalificati: nessuno. Diffidati: De Winter.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Miretti, Nonge, Iling Jr, Yildiz, Weah, Milik.

Indisponibili: De Sciglio, Kean.

Squalificati: Fagioli, Pogba. Diffidati: Gatti, Cambiaso.

Arbitro: Massa di Imperia.

Genoa-Juventus in TV



Genoa-Juventus in diretta tv con DAZN. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il derby anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

La Juventus è la squadra che ha realizzato più gol da calcio d’angolo in questa stagione di Serie A, mentre il Genoa ha la percentuale più alta di gol segnati da situazioni di calcio d’angolo.

Genoa-Juventus Streaming Gratis



Genoa-Juventus live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Genoa-Juventus inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Genoa senza vittorie da cinque giornate, l’ultimo successo è datato 10 novembre (1-0 sul Verona). La Juve è reduce da due vittorie di fila, anche se nell’ultima trasferta a Marassi uscì sconfitta: 2-1 per il Genoa il 6 maggio 2022.

