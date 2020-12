Genoa Juventus diretta streaming link. Si gioca alle 18 di oggi domenica 13 dicembre 2020 per la 11a giornata di Serie A. Da un lato il Grifone, reduce dal pari beffa di Firenze, dall’altro i bianconeri galvanizzati dall’impresa compiuta al Camp Nou in Champions contro il Barcellona.

Il Genoa è la squadra contro cui Paulo Dybala ha segnato più gol in trasferta in Serie A (cinque sui sei totali rifilati al Grifone) e anche la formazione, tra quelle affrontate almeno quattro volte nella competizione, contro cui ha la media gol più alta (0,67, sei reti in nove presenze).

Dove vedere la partita Genoa Juventus in diretta tv.

La partita Genoa Juventus sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Dove vedere la partita Genoa Juventus streaming online al posto di Rojadirecta.



Sarà possibile vedere Genoa Juventus streaming online mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. In alternativa c’è anche l’opzione Now Tv, il servizio di streamng live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Genoa Juventus Formazioni.

Di seguito i possibili schieramenti iniziali:

Genoa (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Scamacca, Shomodurov. Allenatore Maran. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Criscito, Marchetti, Melegoni, Parigini, C Zapata.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Cuadrado; Kulusevski; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Pinsoglio. Indisponibili: Chiellini, Demiral.