Genoa Inter streaming e diretta tv invece di Rojadirecta. Si gioca alle 18:00 di oggi sabato 24 ottobre 2020 come anticipo della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A, girone di andata. Si potrà vedere la partita in diretta Genoa Inter sui canali digitali di Sky. L’Inter ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A contro il Genoa con un punteggio complessivo di 16-0: solo una volta nella loro storia in Serie A i nerazzurri hanno ottenuto cinque successi di fila tenendo sempre la porta inviolata contro una singola avversaria (contro l’Atalanta tra il 1951 e il 1953).

Dove vedere Genoa Inter in streaming e in diretta tv al posto di Rojadirecta.



Genoa Inter non sarà trasmessa in chiaro in diretta tv e Rojadirecta è illegale.

Potete guardarla legalmente grazie a(numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e(numero 251 del satellite).

La partita sarà disponibile in streaming live sul sito internet di SkyGo (link https://skygo.sky.it) gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti su NowTV (link https://www.nowtv.it).

Diretta Genoa Inter Streaming: ultime notizie formazioni.

Genoa (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov. Allenatore Maran.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Nainggolan, Brozovic, Perisic; Barella; R Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte.