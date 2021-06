Alle 18:00 italiane di oggi sabato 26 giugno 2021 si potrà vedere Galles Danimarca in streaming live e diretta tv sul digitale di Sky: match che apre gli ottavi di finale di Euro 2020 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Le due Nazionali sono giunte seconde classificate nei Gruppi A e B. Chi passerà il turno affronterà il prossimo 3 luglio, a Baku, alle ore 18:00, la vincente di Olanda-Repubblica Ceca. Si gioca prima di Italia-Austria in programma alle 21:00.

Per vedere Galles Danimarca in diretta tv basterà collegarsi a Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Galles Danimarca Streaming gratis con pc, tablet o smartphone, per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Le probabili formazioni di Galles Danimarca

Galles (4-3-3): Ward; Roberts, Rodon, Mepham, B Davies; Allen, Morrell, Ramsey; Bale, James, Moore. Allenatore Rob Page. A disposizione in panchina: Hennessey, A Davies, Gunter, N Williams, Lockyer, Norrington-Davies, J Williams, Brooks, Levitt, Wilson, Smith, T Roberts.

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard. Allenatore Kasper Hjulmand. A disposizione in panchina: Lossl, Ronnow, Andersen, Jorgensen, Stryger Larsen, Skov, Norgaard, Jensen, Olsen, Dolberg, Wind, Cornelius.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania). Guardalinee: Seidel e Foltyn. Quarto Uomo: Hategan (Romania). VAR: Dankert. AVAR: Dingert, Gittelmann e Fritz.