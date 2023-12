Vedere Frosinone-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 23 dicembre 2023 alle ore 12:30 italiane sui canali digitali. Gli ex calciatori Kaio Jorge e Soulé saranno i protagonisti del Frosinone, mentre Ibrahimovic non potrà giocare a causa di un’influenza. Il Frosinone utilizzerà il modulo 3-5-2 e Lusuardi giocherà in difesa. Oyono e Okoli saranno assenti, mentre Harroui inizierà la partita in panchina. Nel centrocampo del Frosinone, Gelli giocherà insieme a Brescianini e Barrenechea. La Juventus recupera Rabiot, ma perde Chiesa a causa di un infortunio. In attacco, Milik è favorito su Yildiz per giocare con Vlahovic. In difesa, Gatti, Bremer e Danilo proteggeranno Szczesny.

Frosinone-Juventus probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Lusuardi, Romagnoli, Monterisi; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. Allenatore Di Francesco.

Squalificati: Okoli. Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Mazzitelli, Reinier.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore Max Allegri.

Squalificati: Fagioli, Pogba. Indisponibili: Chiesa, De Sciglio, Kean.

Frosinone-Juventus in TV



Frosinone-Juventus in diretta tv con DAZN. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il derby anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese. La telecronaca del match sarà a cura di Ricky Buscaglia e Dario Marcolin.

Frosinone-Juventus Streaming Gratis



Frosinone-Juventus live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Tra i calciatori che hanno segnato almeno cinque gol in questa stagione di Serie A, Gianluca Scamacca è l’unico a giocare meno di Dusan Vlahovic. Vlahovic non ha segnato in una partita in trasferta dalla prima giornata del campionato contro l’Udinese, dove ha realizzato un gol e un assist.

Il pre-partita di Frosinone-Juventus inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Ulteriori siti web dove vedere la partita Frosinone-Juventus Streaming



Come possibili alternative per vedere Frosinone-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.