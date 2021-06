Alle 21:00 italiane di oggi lunedì 28 giugno 2021 si potrà vedere Francia Svizzera streaming live e diretta tv sul digitale. E’ un ottavo di finale di Euro 2020. Una sfida sbilanciata a favore dei Campioni del Mondo, ma si sa che nelle gare ad eliminazione diretta tutto può succedere. I francesi hanno conquistato una vittoria (contro la Germania) e poi due pareggi (contro l’Ungheria e il Portogallo) palesando qualche dubbio, ma riuscendo comunque a vincere il “raggruppamento della morte”. Le due nazioni hanno pareggiato due volte nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2006, e poi sono state sorteggiate nuovamente nello stesso girone della fase finale pareggiando 0-0 nella gara d’apertura a Stoccarda.

Tutt’altra storia nella fase a gironi del Mondiale del 2014 in Brasile quando la Francia di Didier Deschamps ha travolto per 5-2 la Svizzera di Ottmar Hitzfeld con cinque diversi marcatori. Olivier Giroud, Karim Benzema e Moussa Sissoko sono andati in rete per la Francia mentre Granit Xhaka ha segnato sul finale il secondo gol della Svizzera. Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann (entrato dalla panchina) e Paul Pogba erano in campo per la Francia mentre Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri, Haris Seferović e Admir Mehmedi sono partiti titolari con la Svizzera.

Le probabili formazioni di Francia Svizzera

FRANCIA (3-5-2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann, Rabiot; Mbappé, Benzema. Ct: Deschamps. In panchina: Giroud, Ben Yedder, Hernandez, Maignan, Coman, Sissoko, Mandanda, Lemar, Tolisso, Dubois, Zouma.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Ct: Petkovic. In panchina: Mbabu, Zakaria, Vargas, Mvogo, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Gavranovic, Kobel, Schär, Cömert.

Arbitro: Fernando Andres Rapallini (Argentina). Ad assisterlo i connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa. Quarto Uomo: Frankowski (Pol). VAR: Munuera (Spa). AVAR: Hernandez (Spa).

Dove vedere Francia Svizzera Diretta Live TV



Per vedere Francia Svizzera in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 21:00 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove vedere Francia Svizzera Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Francia Svizzera Streaming gratis per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.