Francia-Marocco Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Francia-Marocco è la seconda semifinale dei Mondiale di calcio 2022. Si gioca allo stadio Al Bayt di Doha alle ore 20:00 italiane di oggi mercoledì 14 dicembre 2022. Chi passa il turno giocherà la finale contro l’Argentina che ieri sera ha battuto la Croazia.

I marocchini sognano la finale (sarebbe la prima squadra africana a farlo) dopo aver eliminato le favorite Spagna e Portogallo, senza aver mai subito un gol da una avversario. L’unica rete subita è stata un autogol. Dall’altro lato la Francia che può marcare la storia: potrebbe arrivare a giocare per la prima volta la seconda finale consecutiva della Coppa del Mondo, dopo quella vinta contro la Croazia nel 2018. La Francia non ha mai perso contro il Marocco, nei cinque precedenti incontri, tutti amichevoli (3 vittorie e due pareggi): l’ultimo, nel novembre 2007, a Saint-Denis, terminato 2-2.

Francia-Marocco, le probabili formazioni



Francia (4-2-3-1): Llloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

CT Dieder Deschamps. A disposizione in panchina: Mandanda, Areola, Disasi, Konate, Pavard, Sliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram. Indisponibili: Lucas Hernandez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Marocco (4-1-4-1): Bono; Hakimi, Saiss, Aguero, Attyat Allah; Amrabat; Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal; En-Nesyri. CT Regragui. A disposizione in panchina: Munir, Reda Tagnaouti, Benoun, Dari, El Yamiq, Mazraoui, Jabrane, Sabiri, Chair, El Khannouss, Abde, Zaroury, Aboukhal, Hamdallah. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Cheddira. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Ramos (Messico). Guardalinee: Morin-Hernandez (Messico). IV Uomo: Valenzuela (Venezuela). VAR: Fischer (Canada). Assistente VAR: Gallo (Colombia).

Dove vedere Francia-Marocco Diretta Live TV



Per vedere Francia-Marocco in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi mercoledì 14 dicembre 2022. Telecronaca di Alberto Rimedio e commento di Antonio Di Gennaro.

Divario tecnico-tattico importante, alla base della differenza tra il Marocco di Regragui e la Francia di Deschamps che ha a disposizione una rosa da oltre mille milioni.

Dove vedere Francia-Marocco Streaming Gratis



Francia-Marocco Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Il solo Kylian Mbappé vale due terzi di tutto il Marocco e, dopo il suo ultimo rinnovo da nababbo, è sufficiente solo il suo ingaggio, senza contare gli sponsor, per raddoppiare quello di tutti i suoi avversari di stasera messi assieme.