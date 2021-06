Alle 21:00 italiane di oggi martedì 15 giugno 2021 si potrà vedere Francia Germania in streaming live e diretta tv sul digitale della rete nazionale Rai: partita valida per la prima giornata del Gruppo F di Euro 2020. Big match all’Allianz Arena di Monaco di Baviera dove le due nazionali candidate al titolo finale fanno il loro esordio agli Europei di calcio. I campioni del Mondo in carica, i francesi, vogliono conquistare il trofeo continentale dopo la delusione per la sconfitta in finale in casa nel 2016 contro il Portogallo. Di fronte i campioni del Mondo del 2014, i tedeschi.

Francia Germania, le probabili formazioni

Francia (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappé. Allenatore Deschamps. A disposizione in panchina: Mandanda, Maignan, Lenglet, Digne, Dubois, Lemar, Tolisso, Sissoko, Coman, Giroud, Dembélé, Ben Yedder.

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry. Allenatore Löw. A disposizione in panchina: Leno, Trapp, Süle, Klostermann, Emre Can, Koch, Gunter, Musiala, Goretzka, Sané, Volland, Werner.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna). Guardalinee: Yuste e Fernandez. Quarto Uomo: Jovanovic (Serbia). VAR: Martinez Munuera. AVAR: Sanchez, Prieto, Hernandez.

Dove vedere Francia Germania Diretta Live TV in chiaro



Per vedere Francia Germania in diretta tv basterà collegarsi alla rete nazionale Rai 1 a partire dalle ore 21:00 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove vedere Francia Germania Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Francia Germania Streaming gratis per tutti con l’app Rai Play (link www.raiplay.it) con pc, tablet o smartphone. Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.