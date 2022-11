La francese Stéphanie Frappart diventerà la prima donna ad arbitrare una partita della Coppa del Mondo, ha annunciato martedì la FIFA. Così, questo giovedì guiderà la partita corrispondente al Gruppo E tra Germania e Costa Rica.

“Questo giovedì, un trio arbitrale tutto al femminile dirigerà per la prima volta una partita maschile della FIFA. Stéphanie Frappart sarà affiancata dalle assistenti Neuza Back e Karen Díaz. Si fa la storia!“, ha scritto l’organo di governo del calcio mondiale sul suo Twitter account.

Non è la prima volta che Frappart, che è una delle tre donne tra i 36 arbitri selezionati per i Mondiali di Qatar 2022, entra nella storia dirigendo partite maschili nelle principali categorie. Nel 2019 è stata scelta per arbitrare la partita di Supercoppa UEFA tra Liverpool e Chelsea.