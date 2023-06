Vedere Fiorentina-West Ham Streaming Gratis On-line è possibile mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 21:00 italiane sui canali digitali. La Fiorentina di Italiano si prepara a giocare la finale della Conference League 2022/2023 contro il West Ham di David Moyes. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter, la squadra viola vuole riportare un trofeo a Firenze dopo 22 anni di digiuno, l’ultimo trofeo internazionale risale infatti al 1961 con la Coppa delle Coppe. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere la partita Fiorentina-West Ham streaming e tv.

Fiorentina-West Ham Streaming Live, probabili formazioni



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Jovic. Allenatore Vincenzo Italiano.

A disposizione in panchina: Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Ranieri, Quarta, Terzic, Bianco, Duncan, Barak, Cabral, Brekalo, Sottil, Kouamé, Saponara. Indisponibili: Castrovilli, Sirigu. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Paquetà, Benrahma; Antonio. Allenatore David Moyes.

A disposizione in panchina: Fabianski, Emerson, Ogbonna, Kehrer, Johnson, Fornals, Downes, Lanzini, Cornet, Ings. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).

Il West Ham ha disputato l’intera Conference partendo dalle qualificazioni ad agosto. La squadra è rimasta imbattuta con undici vittorie e un pareggio. La Fiorentina, invece, ha giocato 14 partite, vincendo 10, pareggiando una volta e perdendo quattro volte.

Fiorentina-West Ham in TV



Assistenti: Devis e Porras (Spagna). Quarto uomo: Gil Manzano (Spagna). VAR: Siviglia (Spagna). Assistente VAR: Munera-Hernandez-Lopez Martins (Spagna).

Fiorentina-West Ham in tv per gli abbonati sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). In chiaro su TV8.

Fiorentina-West Ham Streaming Gratis alternativa a Roja Live Online



Fiorentina-West Ham live streaming gratis per gli abbonati su DAZN, Sky Go e Now, quest’ultimo a pagamento per tutti. Gratis sul sito di TV8 in chiaro. La partita non si può vedere su Roja Live Club perchè considerata illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Come vedere Fiorentina-West Ham Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Alternative legali per guardare la partita Fiorentina-West Ham in diretta streaming non ce ne sono. L’utilizzo di reti sociali come YouTube, Facebook Live-Stream, Periscope e TikTok, così come i siti Roja directa TV Online e Roja Club Live, non sono considerati legali in Italia a causa della legge sui diritti d’autore. Anche se la questione della responsabilità dei siti di streaming sportivi come Rojadirecta è ancora in discussione, è sempre meglio utilizzare servizi legali e sicuri per guardare gli eventi sportivi in diretta streaming live, poiché l’utilizzo di tali siti può comportare rischi legali e di sicurezza informatica. Su TuttoSport è possibile seguire a diretta live dell’incontro.