Vedere Fiorentina-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 27 maggio 2023 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali. Dopo la sconfitta in Coppa Italia, la Fiorentina si prepara per l’ultima partita casalinga della stagione di Serie A. Non ha più nulla per cui giocare, ma cerca di ottenere un buon risultato prima della finale contro il West Ham in Europa Conference League. La Roma di Mourinho, che ha beneficiato della penalizzazione della Juventus, ha vinto sei partite consecutive in campionato ma ha una sola vittoria nelle ultime 12 trasferte. Nonostante la corsa alle prime quattro posizioni sia fallita, la Roma guarda avanti alla finale di Europa League contro il Siviglia. Di seguito formazioni e info per vedere Fiorentina-Roma streaming e tv.

Giocatori in evidenza: Nicolás González della Fiorentina ha segnato due gol nella semifinale europea e potrebbe essere un giocatore influente anche in questa partita, avendo segnato l’apertura del punteggio in meno di cinque minuti nella partita precedente. La Roma, guidata dal centrocampista centrale 21enne Edoardo Bove, cercherà di fermarlo. Bove ha segnato il gol decisivo che ha portato la sua squadra in finale e ha vinto le due partite precedenti contro la Fiorentina con un margine di due gol.

Fiorentina-Roma Streaming Live, probabili formazioni

Mourinho potrebbe fare una formazione sperimentale con El Shaarawy e Solbakken dietro a Belotti, ma ci saranno molte opportunità per i giovani e le seconde linee. Dybala non sarà presente. Italiano giocherà con un 4-3-3, ma l’undici di partenza è ancora incerto a causa dell’imminente finale contro il West Ham. Terracciano sarà il portiere, con Venuti, Milenkovic, Ranieri e Terzic in difesa. Mandragora sarà al centro della mediana, affiancato da Duncan e Barak, mentre Kouame, Jovic e Brekalo o Sottil saranno in attacco.

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Mandragora; Kouamè, Barak, Brekalo; Jovic.

A disposizione in panchina: Terracciano, Vannucchi, Dodò, Ranieri, Milenkovic, Biraghi, Bianco, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Cabral, Sottil, Saponara, Nico Gonzalez, Kayode. Indisponibili: Sirigu. Squalificati: nessuno.

Allenatore: Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Keramitsis, Llorente, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; El Shaarawy, Solbakker; Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Del Bello, Falasca, Boer, Mancini, Smalling, Celik, Wijnaldum, Tahirovic, Cristante, Volpato, Abraham. Indisponibili: Dybala, Karsdorp, Kumbulla, Matic, Pellegrini, Rui Patricio, Spinazzola. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi della sezione di Molfetta. Guardalinee: Peretti-Lombardo. IV uomo: Manganiello. VAR: Maresca. Assistente VAR: Piccinini.

Fiorentina-Roma Live in TV

Fiorentina-Roma in tv sarà visibile sia su DAZN: è sufficiente connettersi all’app della piattaforma disponibile sulle smart tv di ultima generazione. In telecronaca ci saranno Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini.

Fiorentina-Roma Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Fiorentina-Roma streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it), sui dispositivi mobili, quali PC, smartphone, tablet tramite app o comunque con dispositivi mobili autorizzati. Questa piattaforma offre numerosi servizi on-demand per seguire le partite di calcio in streaming, accessibili sia da dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone Android e Samsung Apps, sia da smart tv e pc.

La Roma ha subito una diminuzione delle performance nelle ultime sei partite fuori casa, perdendone ben tre (vittoria in una sola occasione e pareggio in due). Questo è in netto contrasto con le prestazioni precedenti, dove la squadra aveva vinto sette partite e pareggiato quattro nelle ultime 14 trasferte in Serie A. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Fiorentina-Roma Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Rojadirecta è illegale in Italia: il tribunale ha impedito agli utenti di accedervi per vedere partite di calcio e altri eventi sportivi in diretta. Ciò significa che la partita Fiorentina-Roma non può essere trasmessa attraverso il sito e non ci sono alternative per vederla. In pratica, Rojadirecta Online non è più un’opzione per gli appassionati di sport italiani.

La Roma ha segnato sette gol nei minuti di recupero del campionato attuale, mentre ha subito solo una rete nello stesso intervallo di tempo. Solo il Napoli ha fatto meglio nella Serie A 2022/23, rimanendo imbattuto nei minuti di recupero. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sul sito web del Corriere dello Sport.