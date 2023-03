Vedere Fiorentina-Milan Streaming Gratis On-line si può oggi sabato 4 marzo 2023 alle ore 20:45 italiane. 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-23, la sesta (su 19 a disposizione) del girone di ritorno. La Viola (28 punti) vuole la seconda vittoria consecutiva dopo il successo per 3-0 in casa del Verona con i gol di Barak, Cabral e Biraghi. A Firenze arriva il Milan di Pioli (47 punti) dopo 3 vittorie consecutive in Serie A e il successo nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham di Conte, e tutte senza subire gol tra l’altro.

Fiorentina-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore Vincenzo Italiano.

A disposizione in panchina: Sirigu, Cerofolini, Milenkovic, Venuti, Ranieri, Bianco, Duncan, Barak, Castrovilli, Jovic, Kouamé, Brekalo, Sottil. Indisponibili: Terzic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Amrabat, Bonaventura.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Dest, Kjaer, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Saelemakers, Adli, Florenzi, Calabria, Origi, Ibrahimovic. Indisponibili: Brahim Diaz, Gabbia. Squalificati: Krunic, Leao. Diffidati: Calabria, Kjaer, Rebic, Giroud.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Mokthar-Palermo. Quarto uomo: Sacchi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Zufferli.

Fiorentina-Milan in TV Live



Fiorentina-Milan si disputerà sabato 4 marzo 2023 alle ore 20:45 italiane e verrà trasmessa in diretta da DAZN su smart TV e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). Leão (oggi squalificato) e Olivier Giroud sono i migliori realizzatori del Milan, avendo segnato rispettivamente 8 e 7 gol. Arthur Cabral, Nicolás González e Giacomo Bonaventura hanno catturato l’attenzione con le loro prestazioni per la Fiorentina in questa stagione. Cabral è il capocannoniere della squadra con 5 gol, seguito da González e Bonaventura (3 ciascuno).

Fiorentina-Milan Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Fiorentina-Milan live streaming gratis per gli abbonati su DAZN e SkyGo, servizio raggiungibile da dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e dispositivi mobili abilitati. A pagamento per tutti con NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi anche smart tv. Statistica in evidenza: il Milan ha vinto 12 delle 13 partite di SA in cui ha segnato per primo (1 pareggio).

Dove vedere la partita Fiorentina-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Fiorentina-Milan, potresti provare a cercare su Google, Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Ci sarebbe anche il raccoglitore Milannet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” ma come saprai è stato oscurato perchè considerato non legale. La Fiorentina arriva a questa sfida dal 3-0 contro il Verona; la Viola potrebbe ottenere due successi consecutivi in Serie A senza subire alcun gol per la prima volta dal gennaio 2020, in quell’occasione contro SPAL e Napoli. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.