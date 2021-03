Fiorentina Milan Streaming Gratis, dove vederla al posto di Rojadirecta.

Fiorentina Milan in diretta live streaming (al posto di Rojadirecta) si gioca oggi domenica 21 marzo 20210, con inizio alle ore 18:00 italiane. Partita valida per la 28a giornata di Serie A di calcio. La Fiorentina non batte il Milan nel girone di ritorno di Serie A dal marzo 2015 (reti di Gonzalo Rodriguez, Joaquin e Destro per i rossoneri): da allora quattro vittorie rossonere e il pareggio della Serie A 2019-20. Il 31 maggio 2009 Paolo Maldini ha disputato l’ultima partita della sua carriera: Fiorentina-Milan (0-2) nella quale raggiunse le 902 partite ufficiali con il Milan, record per un giocatore nella storia del club.

Diretta Fiorentina Milan Streaming: ultime notizie formazioni.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery. Allenatore Prandelli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Biraghi, Igor, Kokorin.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Rebic. Indisponibili: Leao, Maldini, Mandzukic, Romagnoli, Calabria.