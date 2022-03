Vedere Fiorentina-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 21:00 sui canali digitali: si gioca per l’andata della semifinale della Coppa Italia 2021-2022. Dopo lo 0-0 di Milan-Inter di ieri sera è il turno oggi della sfida tra la Fiorentina di Italiano e la Juventus di Allegri dove con il mercato di gennaio è arrivato il grande ex Vlahovic.

Occhi puntati sicuramente sull’ex viola. A tal proposito Allegri ha dichiarato: “Per l’intelligenza e la cultura dei tifosi fiorentini, domani sera dovrà essere una serata di calcio. Vlahovic è e sarà sempre riconoscente alla città di Firenze, alla Fiorentina. Le cose preoccupanti non sono la partite di calcio, in questo momento lo sono altre cose come la guerra”.

Fiorentina-Juventus in TV



Fiorentina-Juventus in diretta tv in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Telecronista Mediaset per Fiorentina-Juventus sarà Riccardo Trevisani, commento tecnico di Massimo Paganin.

Fiorentina-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Sempre Allegri: “Dobbiamo riprendere la modalità giusta.

Con Villarreal, Torino e Empoli abbiamo preso gli stessi gol: non percepire la paura significa subire la rete. Bisogna riattivare subito l’attenzione, perché da qui alla fine del campionato prendere pochi gol significherebbe arrivare tra le prime 4”.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara. Allenatore Italiano.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo,de Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Morata. Allenatore Allegri.

Fiorentina-Juventus Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Fiorentina-Juventus streaming gratis collegandosi al sito Mediaset Infinity da computer fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Fiorentina-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Fiorentina-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.